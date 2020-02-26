Сурков объяснил свой уход изменением контекста в отношениях России и Украины

Бывший помощник президента России Владислав Сурков объяснил свою отставку сменой контекста в отношениях Москвы и Киева.



«Надо как-то не соврать, но и лишнего чего не сказать... Я ведь Донбассом и Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так. То есть в итоге я должен был продолжать ими заниматься. Но контекст изменился...» — сказал он в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову.

Сурков отметил, что ушел с госслужбы по собственному желанию и не жалеет об этом: «Было бы жалко, не ушел бы. Цеплялся бы. Смирился бы с изменением контекста. Но давно пора».



На вопрос о том, что он думает об Украине и ее будущих отношениях с Россией, Сурков заявил, что «Украины нет. Есть украинство. То есть специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией».

«Но со временем она все-таки будет. Хохлы ребята упрямые, они сделают. Однако какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет Украин — вопросы открытые. И в решении этих вопросов России так или иначе предстоит участвовать», — отметил Сурков.

«Принуждение силой к братским отношениям — единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой», — уверен он.



По его словам, Украина «не заслуживает такой чести», чтобы Донбасс вернулся в ее состав, а «Донбасс не заслуживает такого унижения».

