Путин одобрил избиение Сосновской на несанкционированной акции

Президент России считает, что участники несанкционированных летних акций в Москве сами провоцировали силовые структуры, чтобы те «махали дубинками». Именно так он объяснил причину, по которой не был наказан тот, кто избил Дарью Сосновскую. Об этом Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, отвечая на вопросы о резонансных делах и акциях протеста.

«Речь наверняка идет о так называемых несанкционированных акциях. Вот понимаете, интернет, средства массовой информации, в том числе оппозиционные, они же придут, где бы вы ни были, куда бы вы ни пришли, где бы вы ни собрались, чтобы высказать свое недовольство действующей властью. И с помощью интернета и средств массовой информации это будет доведено до миллионов. Получайте санкцию, идите и высказывайте свою точку зрения. А зачем же перекрывать уличное движение? Чтобы спровоцировать действия силовых структур, чтобы они помахали дубинками. И потом чтобы вы меня об этом спросили. В этом смысл! Другого смысла нет!» — заявил Путин на вопрос о действиях силовиков, в частности, об избиении Дарьи Сосновской.

Президент ответил на вопросы и о других резонансных делах. Его спросили о деле Ивана Голунова: недовольство людей — единственный ли это способ повлиять на правосудие? Путин заявил: «Вмешательство людей в сегодняшней России имеет значение. Это уже хорошо».

Журналист отметил, что ситуация по некоторым делам поменялась после пресс-конференции Путина, например, в отношении силовиков, подозреваемых в причастности к фальсификации дела Голунова, возбудили уголовные дела, а решение по фигуранту «московского дела» Константина Котова было пересмотрено. «То есть получается, что личное участие президента, ручное управление имеет значение», — отметил журналист. Путин ответил, что президент как гарант Конституции должен реагировать на вопросы такого рода.

На вопрос, почему Путин сравнивает дела о брошенной бутылке с протестами в Париже или Гонконге, президент заявил, что нельзя такого допускать: «Сегодня бутылку бросил, завтра стулом запустит, а потом машины будет громить».

«Они и ранимые, и трепетные, они выполняют свой долг. И должны это делать. И больше того, они здесь вот с демонстрантами занимаются, а завтра под пули пойдут, и они принимают участие в боевых операциях. А кто-то там в интернете распространяет информацию о том, что нужно убивать их детей. Это что такое?» — сказал президент на вопрос, почему «росгвардейцы такие ранимые и трепетные».