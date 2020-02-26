Кара-Мурза подал иск к ФБР из-за сокрытия результатов токсикологических тестов

Координатор общественного движения «Открытая Россия» Владимир Кара-Мурза обратился в суд, чтобы ФБР огласило результаты тестов, которые были проведены после его отравления в 2017 году. Оппозиционер обвиняет в сокрытии данных исследований Министерство юстиции США, частью которого является ФБР, сообщает «Радио Свобода».

Кара-Мурза был госпитализирован и введен в искусственную кому в Москве 2 февраля 2017 года. В больнице он провел три недели. Медики сказали, что у оппозиционера было острое токсикологическое отравление от неизвестного вещества, предположив, что это могли быть антидепрессанты, которые тот принимал. Но Кара-Мурза отвергает такую версию. 19 февраля 2017 года его супруга привезла образцы крови в США и передала их для тестирования ФБР.

Но потом ФБР отказалось предоставить результаты исследования Кара-Мурзе, хотя он имел право получить их по законам США о свободе информации и конфиденциальности. Оппозиционер считает, что вещество могло быть связано с российскими спецслужбами, и отравление было местью за лоббирование «закона Магнитского», принятого в США.

В 2015 году Кара-Мурзу тоже госпитализировали с похожими симптомами — тогда точный диагноз в России ему поставить не смогли, а французские специалисты обнаружили в крови превышение концентрации тяжелых металлов. В 2017 году лаборатории во Франции и Израиле не смогли определить причину отравления.