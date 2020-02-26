Александр Пожалов: Чудеса партстроительства и информкампаний вокруг «Единой России»

«Медуза» сообщает, что ЕР вот-вот сольют с ОНФ и назначат единой «партии фронтовиков» (не путать с «танчиками») нескольких сопредседателей без единоличного председательства.

После чего через пару часов, спохватившись, официальный телеграм-канал ЕР и подписанные на него СМИ сообщают, что «президиум генерального совета «Единой России» 26 февраля на своем заседании примет решение о создании аппарата председателя партии».

Вот скоро и узнаем, кто сильнее и осведомлённее в эпоху Транзита – «новые медиа» или «новый телеграмм».

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