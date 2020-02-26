Россия улучшила отношение мира к своей внешней политике

Российская внешняя политика дестабилизирует обстановку в мире, считают 49% респондентов Gallup International из более чем из 50 стран мира. В 2018 году этот показатель составлял 52%, пишут «Ведомости». 32% опрошенных (на 5% больше, чем в 2018 году), напротив, назвали влияние России стабилизирующим. Поддерживают российский внешнеполитический курс в Казахстане (79% позитивных оценок), Вьетнаме (73%) и Сербии (68%). Меньше всего в положительное влияние России верят жители Финляндии (4%), Японии (5%) и США (6%). В целом индекс одобрения российской внешней политики вырос с -25 до -17 п. п.

Внешнюю политику США 54% участников опроса считает дестабилизирующей, а 31% оценивает положительно. Наибольшее одобрение курс США получил среди жителей Филиппин (80%), Нигерии (77%) и Вьетнама (74%). Менее всего американским влиянием довольны в Германии (10%), Финляндии (7%) и Сирии (5%). Таким образом, индекс американской внешней политики тоже остается отрицательным (-23 п. п.), но по сравнению с 2018 годом он вырос на 5 п. п.

Значение индекса китайского влияния осталось неизменным: -9,9 п. п. А Европейский союз смог нарастить положительное значение индекса с 14 п. п. в 2018 году до 22 п. п. в 2019.