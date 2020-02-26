Посольство Китая просит правительство Москвы прекратить дискриминацию граждан КНР

Китайская дипмиссия направила обращение правительству Москвы, в котором сообщает, что меры по недопущению коронавируса, принимаемые в столице России чрезмерны и вредят «благоприятной атмосфере развития российско-китайских отношений». Китай рассчитывает, что они больше не будут носить дискриминационный характер. Текст обращения приводит «Новая газета».

Посольство отмечает, что среди мер, которые приняло правительство Москвы — повсеместным мониторинг прибывших из КНР. Но на практике «сотрудники метрополитена, «Мосгортранса» совместно с правоохранительными органами якобы проверяли и анкетировали только граждан КНР». Подобных проверок в общественном транспорте «не существует ни в одной стране, даже в США и западных странах».

Посольство просит не принимать подомных мер, чтобы «не разрывать дружеские отношения Китая и России».

Ранее в СМИ сообщалось, что водители общественного транспорта Москвы обязаны сообщать диспетчерам о лицах китайской национальности в салоне, но в мэрии эту информацию опровергали.