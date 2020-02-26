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«Медуза»: «Единую Россию» объединят с ОНФ

26.02.2020

В ближайшие месяцы «Единая Россия» объединится с Общероссийским народным фронтом, это делается к выборам в Госдуму 2021 года. Как сообщает «Медуза» со ссылкой на источники, в новой структуре будет не один лидер, а три сопредседателя. В их число Дмитрий Медведев не попадет.

Один из главных лоббистов объединения — руководитель исполкома Народного фронта, бывший замгубернатора Московской области Михаил Кузнецов. Новая структура, по сути, будет переименованной «Единой Россией», в которую вольются активисты фронта.

Предполагается, что одним из руководителей обновленной партии будет вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. Вторым сопредседателем станет гендиректор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, а третьим — кто-то «из представителей молодежи».

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