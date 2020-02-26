США ввели санкции против России за поддержку ракетной программы Ирана

Санкции США введены на два года против 13 физических и юридических лиц из Китая, Ирака, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении ядерного оружия в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

Какие именно российские компании или граждане оказались в списке — не уточняется. Отмечается, что санкции включают ограничения на государственные закупки США, государственную помощь США и экспорт.

«Введение этих мер подчеркивает, что ракетная программа Ирана остается серьезной проблемой распространения. Введение санкций против этих иностранных организаций согласуется с нашими усилиями использовать все доступные меры, чтобы помешать Ирану наращивать свой ракетный потенциал», — сообщает Госдеп США.

США также продлили на год антироссийские санкций, введенные в связи с ситуацией на Украине.

