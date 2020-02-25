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СПЧ попросил СК и Генпрокуратуру проверить эффективность расследования пыток фигурантов «пензенского дела»

25.02.2020

Совет по правам человека при президенте направил запросы в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет, связанные с расследованием жалоб на пытки со стороны фигурантов «пензенского дела».

«Члены СПЧ ознакомились с частью материалов расследования по их заявлениям и склонны полагать, что расследование могло быть проведено неэффективно», — сообщают в Совете. 

СПЧ просит руководство Генпрокуратуры и Следственного комитета «внимательно изучить материалы проверок, проведенных военно-следственными органами по заявлениям о пытках, поступивших от фигурантов дела «Сети»*, а также проверить обоснованность постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное по результатам проверок, и провести тщательное расследование всех обстоятельств, о которых сообщили заявители». 

Совет просит проинформировать о результатах этих проверок. 

* «Сеть» — сообщество признано террористическим и запрещено на территории России.

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