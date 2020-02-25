Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за «грязную» нефть

Компенсация за поставки грязной нефти из нефтепровода «Дружба», согласно подписанному документу, составит $15 за баррель. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Белнефтехим».

«Сейчас ведется активная работа, подписан уже протокол о том, что российская сторона готова компенсировать, и ведется работа, направленная на установление и подтверждение тех компенсационных выплат, которые в итоге должны будут быть выплачены в адрес Мозырского нефтеперерабатывающего завода», — пояснил заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов.

Несмотря на то, что белорусские НПЗ работают с начала года с загрузкой в 50%, по словам Сизова, внутренний рынок надежно обеспечивается нефтепродуктами.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей говорил, что за 2019 год из-за введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок грязной нефти экспорт Белоруссии снизился на $2 млрд 55 млн. Об этом сообщала БелТА.

Напомним, что проблема грязной нефти возникла на нефтепроводе «Дружба» в апреле 2019 года. Тогда Белоруссии пришлось приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии и транзит «грязной» российской нефти в Европу.