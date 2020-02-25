Аналитики: в 2020 году потери мирового ВВП из-за covid-19 могут составить более $1 трлн

В случае если коронавирус covid-19 превратится в глобальную пандемию, уровень мирового ВВП снизится на 1,3%, а потери за год составят $1,1 трлн. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные аналитического центра Oxford Economics.

Если эпидемия затронет в основном лишь Азию, мировой уровень ВВП снизится на $0,4 трлн (0,5%). Только с начала 2020 года рост ВВП Китая сократился с 6% до 5,4% из-за коронавируса.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что коронавирус обладает потенциалом пандемии. А 500 самых богатых людей планеты потеряли из-за эпидемии около $139 млрд в понедельник 24 февраля.