Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

В возрасте 91 года ушел из жизни бывший президент Египта Хосни Мубарак, который управлял страной в течение 30 лет. Об этом сообщает Egypt today.

Мубарак покинул президентский пост 11 февраля 2011 года в результате революции. Он и его сыновья Алаа и Гамаль были привлечены к суду по обвинению в убийстве демонстрантов и коррупции. 19 августа 2013 года Мубарак был оправдан по одному из обвинений в коррупции, а через два дня суд вынес решение о его освобождении из тюрьмы.

Возглавил страну Мубарак в 1981 году после убийства президента Анвара Садата, при котором он занимал пост вице-президента. До политической карьеры он был командующим египетских ВВС. Во время правления Мубарака подавлялась политическая оппозиция, особенно исламские фундаменталисты, нарушались права человека, производились беспочвенные аресты. Также были расширены полномочия Центральных сил безопасности Египта и Службы государственной безопасности этой страны.