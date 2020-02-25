Юристы выпустили открытое письмо в поддержку фигурантов «пензенского дела»

Юристы требуют опубликовать для всеобщего ознакомления в полном объеме материалы проверки сообщений о пытках фигурантов «пензенского дела». «В этом случае граждане смогут самостоятельно оценить объективность и исчерпывающий характер этой проверки», — говорится в открытом письме, опубликованном на «МБХ медиа», которое подписали более 30 адвокатов и юристов.

«В печати имеется информация, что была проведена проверка сообщений о некоторых — по всей видимости, не всех — фактах, о которых писала пресса в связи с «делом Сети»*, и не было найдено их подтверждения. Мы не знаем, какие именно следственные органы проводили эту проверку, не знаем, сообщения о каких конкретно фактах и насколько тщательно они были проверены», — пишут адвокаты.

Они предлагают передать проверку в вышестоящий орган, а также, так как к делу приковано внимание общественности, опубликовать полностью материалы прошедшей проверки. Адвокаты пишут, что «если существующая сегодня ситуация останется без изменений, она нанесет невосполнимый урон взаимопониманию общества и государства».

«Обсуждение приобрело такой размах, что пресс-секретарь президента счел необходимым заявить: «Президент неоднократно разбирался с этой ситуацией, неоднократно поручал тщательно все проверить на предмет соответствия закону. В данном случае какое-либо иное вмешательство в действия следственных органов невозможно. Тем более со стороны главы государства», — говорится в письме. При этом адвокаты не согласны с Песковым.

«В соответствии с законом президент руководит деятельностью Следственного комитета Российской Федерации. Именно президент формирует руководящий состав Следственного комитета и делает это, принимая во внимание не собственные симпатии и антипатии, а умение и желание назначаемых им лиц действовать в соответствии с законом. Таким образом, президент имеет достаточно полномочий, чтобы обеспечить надлежащую деятельность следственных органов, не вмешиваясь при этом в расследование конкретного дела», — напоминают авторы письма.

10 февраля по делу «Сети»* семерых человек приговорили к срокам от 6 до 18 лет лишения свободы, признав виновными в создании и участии в террористическом сообществе. Поддержку осужденным высказали ученые, педагоги и психологи, журналисты, кинематографисты, независимые книжные магазины, правозащитники, художники, мультипликаторы и театральное сообщество. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратился в Верховный суд и Генпрокуратуру с требованием опровергнуть применение пыток к осужденным, «либо привлечь виновных к ответственности и пересмотреть ранее вынесенные приговоры». Опротестовать приговор от генпрокурора потребовали муниципальные депутаты Петербурга.

* «Сеть» — сообщество признано террористическим и запрещено на территории России.