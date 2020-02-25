Власти Петербурга отказали в согласовании марша Немцова из-за «неоднозначного толкования» целей акции

Администрация Санкт-Петербурга объяснила отказ согласовать марш памяти Бориса Немцова «неоднозначным толкованием» целей акции. Ответ в Twitter опубликовал член оргкомитета марша Денис Михайлов.

Организаторы акции указали среди целей «осуждение политических репрессий», осуждение «нарушения прав и свобод человека», «требование сменяемости власти в РФ».

В мэрии ответили, что им «неясно, о каких репрессиях, нарушениях прав и свобод человека идет речь; где, кем и каким образом они осуществляются; что подразумевается под аббревиатурой РФ».