Сергей Медведев о шуте Шнурове

Сижу и тихо радуюсь новости о том, что Сергей Шнуров командирован штатным клоуном в потешную партию Бориса Титова и будет избираться в Думу. Как там было у Пелевина: «единственная перспектива у продвинутого парня в этой стране — работать клоуном у пидарасов», а Шнур, несомненно, парень продвинутый.

Это так хорошо рифмуется со всенародным праздником обсуждения поправок в Конституцию, которое превратилось в будку гласности и газету бесплатных объявлений: давайте впишем, что бог есть! И что семья — это союз мужчины и женщины. И горячие школьные завтраки! И чтобы в «Пятерочке» всегда работало не менее трех касс! Словно листки на фонарном столбе: «деньги даром», «куплю волосы», «распродажа таможенного конфиската», «тамада, свадьбы».

Как это часто бывало, консолидация режима идет параллельно с карнавализацией политики — опричные пляски у Грозного, всепьянейший собор у Петра, ледяной дом у Анны Иоанновны... Теперь вот Шнур был окончательно определен на роль шута, каким, собственно, всегда и являлся, изрыгая богохульства на потеху офисной публике, совершая за них безопасные акты речевой трансгрессии. Теперь он будет делать это за депутатскую зарплату, «за все тот же мелкий прайс», по Пелевину.

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