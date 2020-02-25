Во время протестов в Нью-Дели убиты семь человек

Полиция сообщает о семи погибших, включая представителя правопорядка, и 150 раненых во время столкновений сторонников и противников нового закона о гражданстве в индийском Нью-Дели. За период протестов, длящихся уже в течение двух месяцев, это самое смертоносное происшествие, пишет Reuters.

Тысячи людей собрались на северо-востоке Нью-Дели, чтобы выразить свое «за» и «против» нового закона о гражданстве. Полиция попыталась остановить столкновения, использовала слезоточивый газ и дымовые гранаты. Толпы забрасывали сотрудников правопорядка кирпичами и поджигали транспортные средства. По всей видимости, применялось и огнестрельное оружие. В некоторых районах города из-за столкновений не работали школы и станции метро.

Столица Индии стала очагом протестов против нового закона, который облегчает путь для получения гражданства немусульманам из трех соседних мусульманских стран.

Новая вспышка насилия началась после того, как президент США Дональд Трамп начал 24 февраля свой первый визит в Индию и заявил, что «Индия — это страна, которая с гордостью охватывает свободу, индивидуальные права, верховенство закона и достоинство каждого человека». При этом Трамп и премьер-министр Нарендра Моди планировали встретиться для переговоров 25 февраля недалеко от места, где произошли столкновения.