Большинство россиян не знают о сути поправок в Конституцию

О конкретных предложениях по изменению Конституции знает только 23% россиян. При этом 66% декларируют возможное участие в голосовании, показал опрос ВЦИОМ.

Говоря об известных им поправках, чаще всего респонденты называли обязательную регулярную индексацию пенсий (9%), изменения, касающиеся социальной политики в целом (5%) и ограничение на пребывание в должности президента более двух сроков для одного человека (4%).

Чаще сообщают о возможном участии в голосовании россияне 45-59 лет (70%) и старше 60 лет (73%).