Кремль проведет конкурс для желающих стать депутатами

О старте конкурса, который рассчитан на желающих участвовать в выборах в Госдуму и региональные заксобрания, сообщил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. Прием заявок на конкурс «Лидеры России. Политика» открыт с сегодняшнего дня, пишут «Ведомости».

По итогам финала конкурса будут отобраны 70-80 человек. Для них будет организовано обучение в Высшей школе госуправления РАНХиГС. Наставниками станут депутаты Госдумы Валерий Гартунг, Ирина Яровая, Андрей Макаров, Михаил Дегтярев, вице-спикеры Госдумы Александр Жуков и Алексей Гордеев, сенаторы Андрей Клишас, Владимир Лукин, Анатолий Артамонов. Лекции будут читать лидеры фракций Госдумы.