The Insider: российский дипломат причастен к отравлению бизнесмена в Болгарии

Один из участников группы ГРУ, отравившей торговца оружием Емельяна Гебрева в Болгарии, объявленый в розыск Интерполом — это Егор Гордиенко, до недавнего времени работавший в миссии России в ВТО в Женеве и аккредитованный в качестве дипломата до конца года. Именно он мог быть человеком, вывозившим «новичок» из России, говорится в расследовании The Insider, Bellingcat, Tamedia и фонда Civica.

Случай Гордиенко стал первым, когда действующего дипломата объявляют в международный розыск по обвинениям в покушении на убийство, отмечает The Insider.

Егор Гордиенко (который использовал документы на имя Георгия Горшкова) — один из 8 человек, участвовавших в отравлении предпринимателя Емельяна Гебрева в Болгарии в 2015 году. Также Гордиенко оказался среди трех россиян, объявленных Болгарией в розыск в январе 2020 года.

По данным следствия, «Горшков» посетил для подготовки операции Болгарию 11 февраля 2015 года вместе с Денисом Сергеевым («Сергеем Федотовым») и Сергеем Лютенко («Сергеем Павловым»). Там они пробыли 9 дней. 24 апреля «Горшков» прилетел в Бургас, поехал на арендованной машине в Софию и остановился в Hill Hotel в номере с видом на въезд на подземную парковку, где 28 апреля на ручку автомобиля Гебрева предположительно Сергеев нанес из баллончика «новичок» или близкое по составу вещество. В тот же вечер Гордиенко, Сергеев и Лютенко покинули Болгарию. Но так как жертвы отравления выжили, попытка убийства повторилась. 24 мая Денис Сергеев («Федотов») снова прилетает в Болгарию, а через четыре дня туда прибыл Гордиенко («Горшков»). В тот же день, 28 мая, Гебреву снова стало плохо. А вечером Гордиенко и Сергеев выехали на машине в Сербию, а оттуда улетели в Москву.

После этого Гордиенко больше не выезжал из России под фамилией «Горшков». Хотя с 2010 года он побывал под этим псевдонимом в Барселоне, Украине, Турции, Чехии, Таджикистане, Швейцарии, Италии, Финляндии и Франции. Некоторые поездки были совместными с Сергеевым («Федотовым»). В июле 2014 года Гордиенко получил от государства квартиру в том же доме, что и отравитель Скрипалей Александр Мишкин («Петров»).

Гордиенко с 2017 года находился в Женеве в статусе третьего секретаря, аккредитованного как член российской миссии при Всемирной торговой организации, и даже участвовал в женевском марафоне в начале 2018 года. По словам официального представителя ВТО Кейт Рокуэлл, Егор Гордиенко был аккредитован в ВТО как член российской делегации и должен был работать до конца 2020 года, но покинул миссию уже в 2018 году. Чем именно Гордиенко занимался в ВТО, Рокуэлл неизвестно. По мнению авторов расследования, статус Гордиенко позволял ему вывезти «новичок» из России без досмотра.

Во время пребывания в Женеве в 2017 году Гордиенко активно общался с Мишкиным, Сергеевым и Чепигой (разведчиками, причастными к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери). При этом в промежутке между декабрем 2017 и февралем 2018 года в Швейцарии одновременно оказываются не только Гордиенко, Сергеев, Мишкин и Чепига, но и Ежов («Кононихин») и, возможно, Лютенко («Павлов»). Возможно, команда планировала отравление Скрипаля в Швейцарии (если тот планировал такую поездку), но не исключено, что группа собиралась для другой миссии.

Утром 25 октября 2018 года Гордиенко купил два билета — один в Москву с вылетом в тот же день, другой — обратно в Женеву на 31 октября, но в Женеву он так и не вернулся. После приземления в Москве он сразу направился в штаб-квартиру ГРУ на Хорошевском шоссе и созвонился с генералом Аверьяновым, командиром войсковой части 29155. Возможно, возвращение в Россию было связано с вышедшей накануне статьей Bellingcat о поездке Чепиги в Прагу, где, как позже выяснилось, был и Гордиенко («Горшков»).