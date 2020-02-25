ЕСПЧ присудил фигурантам «болотного дела» €20 тысяч

Европейский суд по правам человека назначил фигурантам «болотного дела» Алексею Гаскарову и Илье Гущину по €10 тысяч компенсации. Россию также обязали выплатить Гаскарову €8 тысяч в качестве компенсации судебных издержек, сообщает «Медиазона».

Оба заявителя указывали, что российские власти нарушили их право на свободу выражения и мирного собрания. Гущин также отмечал, что его дважды наказали за одни и те же действия — сначала привлекли к административной ответственности, а потом к уголовной. Гаскаров же настаивал, что судебный процесс по его делу не был справедливым.

Они оба были осуждены по статьям УК об участии в массовых беспорядках и о применении насилия к представителям власти после столкновения участников «Марша миллионов» с силовиками 5 мая 2012 года на Болотной площади.