Адвокаты фигурантов «пензенского дела»: источник версии про убийства — «провокатор силовиков»

Человек, рассказавший журналистам «Медузы» о возможной причастности фигурантов «пензенского дела» к двойному убийству, является «провокатором силовиков», и сторона защиты знает о них с середины 2019 года, говорят адвокаты. Они настаивают на непричастности своих подзащитных к описанному в статье преступлению, пишет «КоммерсантЪ».

Адвокат приговоренного к 18 годам колонии строгого режима Дмитрия Пчелинцева Оксана Маркеева заявила, что «ребята признались бы под пытками в убийстве, если бы оно имело место», так как сознались даже в том, чего не было. При этом СК проводил проверку, связанную с убийством, фигурантов дела «Сети»* опрашивали и брали образцы биоматериала. «И если бы был хоть намек, была бы еще одна статья», — отмечает Маркеева.

В статье «Зашли четверо в лес, а вышли двое», опубликованной на «Медузе», рассказывается про исчезновение Артема Дорофеева и Екатерины Левченко в 2017 году, которые были знакомы с четырьмя фигурантами «пензенского дела». По описанной в материале версии, пара была убита по приказу Дмитрия Пчелинцева. В тексте упоминается некий Илья, который «проводил собственное расследование» и представил журналистам материалы. Сразу несколько адвокатов говорят, что считают этого человека «провокатором силовиков».

«Илья мне знаком, и он меня, простите, задрал: каждый день он пишет мне в Telegram и предлагает помощь, в частности — встретиться с журналистами Russia Today»,— говорит адвокат Александр Федулов, представляющий интересы Василия Куксова, получившего срок в 9 лет общего режима. Защитник отмечает, что по просьбе доверителя он с Ильей не общается.

Адвокат Ильи Шакурского (приговорен к 16 годам строгого режима) Сергей Моргунов, говорит, что материал с обвинениями в убийстве может значительно навредить кампании в поддержку обвиняемых по делу «Сети»* и требованиям расследовать пытки. «Нужно проверять, откуда эти материалы, как переписки фигурантов изымались у них и из материалов дела, как попали к этому Илье? Кто-то ведь ему их дал. И в этом случае все должны находиться под подпиской о неразглашении тайны следствия. Вряд ли он мог где-то их увидеть и услышать», — говорит Моргунов.

* «Сеть» — сообщество признано террористическим и запрещено на территории России.