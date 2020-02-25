Эрдоган рассчитывает на встречу с Путиным 5 марта

Президент Турции Тайип Эрдоган намерен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным «лицом к лицу» 5 марта в ходе четырехстороннего саммита по Сирии.

«В самом худшем случае мы можем встретиться с Путиным в ранее определенную нами дату 5 марта. У нас будет возможность выйти за рамки телефонных разговоров и пообщаться лицом к лицу», — сказал он, передает ТАСС.

Эрдоган также заявил, что руководство Турции ожидает прибытия в среду в республику российской делегации для обсуждения ситуации в Идлибе.