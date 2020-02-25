Константин Сонин: «Тайное правосудие»

В связи с публикацией «Медузы» новых, дополнительных подробностей по делу «Сети»* появляется подозрение, что, уже далеко не в первый раз, кто-то в правоохранительных органах, возможно на уровне высшего руководства и президента, даёт «добро» на осуждение любыми средствами за совершенное преступление, при этом пытаясь одновременно скрыть само преступление. То есть, гипотетический пример, мы («руководство») считаем доказанным, что человек убийца, но доказывать, что он убил, считаем не нужным. Даём поручение посадить его на 20 лет за кражу, к которой он не имел отношения, но доказательства которой легче придумать и показать. Чувствуя себя борцом с гангстером Аль Капоне, которого посадили за неуплату налогов, не умея доказать, что он бандит и убийца.

Я не знаю, правда эта гипотеза или нет - расследование «Медузы» показывает, что у дела «Сети»* есть другая сторона, но это, конечно, далеко от каких-то чётких доказательств. Но если гипотеза о «тайном правосудии» верна, хочу сказать - не исключено, что лучше бы не было правосудия, если оно тайное. Смысл судебной и правоохранительной системы не в том, чтобы тайно убивать тех, кого руководство считает преступником - даже если руководство при этом само использует какой-то серьёзный стандарт вины. Тайное правосудие не снижает реальной преступности - наоборот, даже её поощряет. В судебном приговоре доказательства, предъявленные в открытом процессе и убедительные для широкой публики - ключевая вещь. Без неё люди будут считать, что суд - это просто какая-то рандомная мельница - и будут, не боясь суда (нет смысла бояться чего-то, что действует рандомно), совершать больше преступлений.

Источник

* «Сеть» — сообщество признано террористическим и запрещено на территории России.