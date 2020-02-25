Харви Вайнштейна после признания виновным в Нью-Йорке ждут обвинения в Лос-Анджелесе

Кинопродюсеру Харви Вайнштейну предъявлены обвинения в Лос-Анджелесе по 8 пунктам, связанным с сексуальным насилием. После того, как присяжные вынесли обвинительный вердикт в Нью-Йорке, Вайнштейна может ожидать еще один суд, если он не пойдет на сделку и не признает вину, пишет The Guardian.

24 февраля присяжные признали Вайнштейна виновным в изнасиловании третьей степени за нападение в нью-йоркском отеле и преступном сексуальном акте за принуждение к оральному сексу. Продюсеру может грозить 25 лет тюремного заключения, приговор станет известен 11 марта. Также ему придется зарегистрироваться в качестве сексуального преступника.

На этом судебные тяжбы для Вайнштейна могут не закончиться. Ему грозит уголовное дело в Лос-Анджелесе, которое связано с еще восемью обвинениями по двум инцидентами, которые могут привести к тюремному заключению сроком на 28 лет. Однако не ясно как прокуроры Лос-Анджелеса будут действовать после приговора в Нью-Йорке. Вайнштейн может быть доставлен в Калифорнию и после предстать перед судом, или может заключить сделку о признании вины в Лос-Анджелесе после вынесения обвинительного приговора в Манхэттене.

Если суд в Лос-Анджелесе состоится, и обвиняющие Вайнштейна женщины будут давать показания, их, скорее всего, ждет агрессивная тактика адвокатов продюсера, которая была продемонстрирована в Нью-Йорке. Донна Ротунно, ведущий адвокат Вайнштейна, обвиняла свидетельниц во лжи, ложных воспоминаниях, попытке заработать и неоднократно отмечала, что женщины продолжали контактировать с Вайнштейном после предполагаемых нападений.

«Отвратительная тактика адвокатов, чтобы дискредитировать и пытаться унизить женщин, сделать так, чтобы нам не верили. Это ужасно», — заявила актриса Розанна Аркетт, одна из первых женщин, которая поделилась подробностями насилия со стороны Вайнштейна в 2017 году. Она также сказала, что женщины не перестанут высказываться, независимо от того, что происходит: «Мы будем продолжать бороться за правду и справедливость, и мы всегда будем здесь, поддерживая всех женщин».