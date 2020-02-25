ФБР: Россия проводит «дерзкую и разрушительную» операцию против США

Выступая на конференции, посвященной безопасности выборов, помощник руководителя рабочей группы ФБР по противодействию иностранному влиянию Дэвид Портер заявил, что Россия проводит «дерзкую и разрушительную» операцию против США. Она направлена на раскол населения и ослабление традиционных источников информации, таких как новостные СМИ, чтобы освободить место для искаженных интерпретаций событий. Об этом сообщает «Голос Америки».

«Вмешательство на выборах — это один из векторов в этом пространстве. Его цель — подорвать доверие к самим основам нашей демократической системы и способности наших лидеров управлять. Оно также призвано ослабить противника изнутри, выявляя реальные социально-политические проблемы, вбивая клинья в эти трещины и [расширяя] их с помощью манипуляций в интернете и дезинформации в попытке создать атмосферу постоянной какофонии, беспорядка и конфликта», — сказал Портер.

Между тем, сенаторы от Демократической партии Чак Шумер, Боб Менендес и Шеррод Браун заявили, что администрация президента Дональда Трампа должна немедленно ввести санкции против России, после того как представители разведки сообщили членам Конгресса, что Россия, по-видимому, пытается повлиять на выборы в США в этом году.