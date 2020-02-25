Экс-глава ФСИН Реймер вышел из колонии по УДО

Суд в Калининграде освободил условно-досрочно бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Реймера, осужденного на восемь лет колонии за хищение 2,2 млрд рублей при закупке электронных браслетов. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

В июне 2017 года Замоскворецкий суд приговорил Реймера к восьми годам колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс. руб. Кроме того, суд лишил его звания генерал-полковника внутренней службы и наград. Бывший заместитель директора ФСИН Николай Криволапов приговорен к пяти годам восьми месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тыс. руб., а директор ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний» Виктор Определенов - к шести годам колонии общего режима со штрафом в 700 тыс. руб. Позже Мосгорсуд изменил приговор, отменив штрафы фигурантам дела. Сроки наказаний остались без изменений.

Позднее Замоскворецкий суд удовлетворил иск ФСИН и взыскал с осужденных 2,2 млрд руб. в качестве возмещения ущерба.