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Ушел из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Язов

25.02.2020

В Москве в возрасте 95 лет ушел из жизни маршал Советского Союза, последний министр обороны Дмитрий Язов. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает «Интерфакс».

Язов был последним министром обороны СССР и последним остававшимся в живых маршалом Советского Союза. Военным ведомством он руководил с мая 1987 года по август 1991 года. В августе 1991 года он как член ГКЧП дал приказ о вводе танков и другой военной техники в Москву. Его арестовали и обвинили в госизмене. В феврале 1994 года он попал под амнистию.

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