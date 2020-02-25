Ушел из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Язов

В Москве в возрасте 95 лет ушел из жизни маршал Советского Союза, последний министр обороны Дмитрий Язов. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает «Интерфакс».

Язов был последним министром обороны СССР и последним остававшимся в живых маршалом Советского Союза. Военным ведомством он руководил с мая 1987 года по август 1991 года. В августе 1991 года он как член ГКЧП дал приказ о вводе танков и другой военной техники в Москву. Его арестовали и обвинили в госизмене. В феврале 1994 года он попал под амнистию.