Большинство россиян говорят о необходимости «сильного и властного руководителя»

Три четверти россиян, опрошенных «Левада-центром», полагают, что стране требуется «сильный и властный руководитель». Как пишут «Ведомости», 49% респондентов считают, что сильная рука нужна постоянно, а еще 26% — что иногда, например сейчас. Доля тех, кто говорит, что передачи всей власти одному человеку «ни в коем случае нельзя допускать», составляет 22%.
59% опрошенных уверены, что люди, которых выбирают в органы власти, быстро забывают о проблемах народа, 25% — что руководство живет только своими интересами, 14% считают власть «народной». 19% участников опроса имеют «довольно ясное представление» о том, куда движется страна, у 40% оно «довольно смутное», а у 23% — нет никакого.
Запрос на сильную власть указывает на усиливающийся авторитаризм, говорит директор «Левада-центра» Лев Гудков: «В момент краха СССР о недопустимости сосредоточения власти в одних руках говорили 44%, а о необходимости — в сумме 41%. В конце правления Бориса Ельцина и после прихода к власти Владимира Путина второй показатель составляет от 70 до 80%, и это становится доминантой политической культуры». По словам Гудкова, установка на сильного лидера связана с критичным отношением к власти, так как люди считают, что сильный лидер может уравновесить коррумпированную бюрократию.
59% опрошенных уверены, что люди, которых выбирают в органы власти, быстро забывают о проблемах народа, 25% — что руководство живет только своими интересами, 14% считают власть «народной». 19% участников опроса имеют «довольно ясное представление» о том, куда движется страна, у 40% оно «довольно смутное», а у 23% — нет никакого.
Запрос на сильную власть указывает на усиливающийся авторитаризм, говорит директор «Левада-центра» Лев Гудков: «В момент краха СССР о недопустимости сосредоточения власти в одних руках говорили 44%, а о необходимости — в сумме 41%. В конце правления Бориса Ельцина и после прихода к власти Владимира Путина второй показатель составляет от 70 до 80%, и это становится доминантой политической культуры». По словам Гудкова, установка на сильного лидера связана с критичным отношением к власти, так как люди считают, что сильный лидер может уравновесить коррумпированную бюрократию.