500 богатейших людей планеты потеряли за день из-за коронавируса $139 млрд

Самые богатые люди Земли в понедельник стали суммарно беднее на $139 млрд. Причиной стали опасения фондовых рынков о том, что коронавирус covid-19 повлияет на мировую экономику. Это самое большое падение благосостояние топ-500 богатейших людей, сообщает Bloomberg.

Лидерами по потерям стали Бернар Арно, председатель компании LVMH (производство предметов роскоши под торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy, Chaumet и др.), и основатель Amazon Джефф Безос. Они стали беднее более чем на $4,8 млрд каждый. Амансио Ортега, основатель компании Inditex SA, потерял порядка $4 млрд, а состояние остальных в первой десятке уменьшилось как минимум на $2,3 млрд.

Одна из причин — на Китай, где сейчас идет борьба с коронавирусом, приходится порядка 40% рынка предметов роскоши. Также рынки отреагировали на угрозу распространения болезни по всему миру. В конце прошлой недели стало известно о резком увеличении количества заболевших covid-19 в Южной Корее, Италии и Иране. 24 февраля более чем на 3% за день опустились индексы S&P 500 и Dow Jones. Также серьезно снизилась стоимость акций операторов круизных линий: акции Carnival Corp. (владелец круизного судна Diamond Princess, на котором была зафиксирована одна из крупнейших вспышек заболевания), Royal Caribbean Cruises Ltd. и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. упали примерно на 9%.

Из россиян значительные потери понес президент компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов (45 место в Bloomberg Billionaires Index) — его состояние уменьшилось на $1,2 млрд.