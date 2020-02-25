Россия заняла 10 место в рейтинге стран по уровню их мягкой силы

Первый глобальный рейтинг стран по уровню их мягкой силы составила консалтинговая компания Brand Finance, Россия заняла в нем 10 место. Лидером с большим отрывом стали США, пишет «КоммерсантЪ».

Под мягкой силой авторы индекса понимают «способность нации влиять на предпочтения и поведение различных лиц на международной арене через привлекательность и уговоры, а не применение силы». Сам же индекс оценивает известность и узнаваемость нации, влияние, репутацию, а также семь ключевых элементов силы — бизнес и торговля, порядок, международные отношения, культура и наследие, медиа и коммуникации, образование и наука и, наконец, люди и ценности. Сотрудники Brand Finance опросили более 55 тыс. человек из более чем ста стран, чтобы выяснить, как они оценивают влияние того или иного государства на другие.

Подведя итоги опросов, авторы исследования пришли к выводу, что самой могущественной мягкой силой на планете являются США. На втором месте стоит Германия, замыкает тройку Великобритания.

В топ-10 вошли Китай и Россия, которые, впрочем, авторы доклада к мягким сверхсилам не относят, так как оба этих государства ведут довольно агрессивную политику как на внутренней арене, так и за рубежом. Китай и Россия остаются очень влиятельными на мировой арене: по этому показателю они занимают второе и седьмое место соответственно. Другой вопрос — это их репутация, то есть качество этого влияния на других. И тут две страны занимают лишь 24-е и 26-е место соответственно. Мощь мягкой силы Китая — в его экономике, которая позволяет китайским компаниям и инвесторам продвигать свои интересы по всему миру. У России нет мощной экономики и узнаваемых по всему миру брендов, зато, как отмечают авторы доклада, у нее есть Владимир Путин, который, «несмотря на противоречивые методы правления, вернул Россию в топ-лигу мировой политики и сам остается одной из влиятельнейших фигур среди мировых лидеров». По уровню уважения, согласно опросу Brand Finance, Путин занял второе место в мире. Кроме того, Россия занимает очень высокое положение в дипломатических кругах — третье место в мире.