В Колумбии в отношении президента пройдет расследование по обвинению в попытке убийства

В нижней палате Конгресса Колумбии заявили о том, что будет проведено расследование в отношении президента Ивана Дуке. Его в подкупе избирателей и попытке убийства обвинила экс-сенатор Аида Мерлано, которая сбежала из страны осенью прошлого года. Об этом сообщает Reuters.

Бывший сенатор-консерватор Колумбии Аида Мерлано, которая сама была осуждена за подкуп избирателей и сбежала из тюрьмы Боготы во время визита к стоматологу, была задержана венесуэльской полицией в прошлом месяце. На суде в Каракасе она заявила, что ее хотел убить президент Колумбии Ивана Дуке. Ранее экс-сенатор также обвинила колумбийского лидера в подкупе избирателей.

Правительство Дуке заявило, что обвинения являются выдумкой и что президент Венесуэлы Николас Мадуро использует Аиду Мерлано для «медиа-шоу». Колумбия не признает правительство Мадуро и требует экстрадиции Мерлано через лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

Однако в колумбийском Конгрессе решили все-таки расследовать обвинения в адрес президента.