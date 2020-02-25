Медики заявили о возможной пандемии китайского коронавируса

Заболевание, вызываемое коронавирусом, обладает потенциалом пандемии, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, число зараженных, выявленных за последние дни в Иране, Италии и Южной Корее, вызывает сильную обеспокоенность. Однако, как считает глава ВОЗ, неконтролируемое распространение вируса по миру сейчас не зафиксировано, передает РБК.



Гебрейесус призвал все страны и сообщества делать все возможное, чтобы «подготовиться к возможной пандемии».

Вспышка нового коронавируса произошла в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая наибольшее число инфицированных в Японии, Южной Корее и Италии.