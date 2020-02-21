Илья Яшин: Не ведитесь

Встретил вчера старого приятеля. Поговорили о разном, обсудили новости. Вроде умный мужик, но вдруг выдает: «Слушай, а чего все на Шнура накинулись? Круто же, что он в политику пошел. Разворошит этот отстойник в думе, будет упырям правду в лицо говорить, как он умеет».

Ну, во-первых, как Шнур «умеет», мы уже посмотрели: одновременно с выдвижением в депутаты он удалил из своего инстаграма стихи с критикой Путина. Так что правила игры наш «бунтарь» понимает отлично.

А во-вторых, ну боже ж ты мой, сколько можно вестись на одну и ту же разводку, друзья? Нам с улыбочкой подкладывают под ноги грабли, а мы и рады наступать. Лоб весь в шишках, а мы радостно шагаем и шагаем.

Давайте на пальцах.

Зачем Кремлю нужно выдвижение всей этой эстрады? Чтобы превратить выборы в балаган. Вместо настоящей оппозиции, которая будет разоблачать коррупцию и говорить о содержательных вещах, обществу предложат разнообразных клоунов, которые устроят шоу на ТВ. Вчера выдвинулся Шнур, сегодня — певица Валерия. Скоро и остальные подтянутся.

Вспомните президентские выборы: балаган на ТВ, вопли, взаимные оскорбления на дебатах. А Путин стоит в стороне, и на фоне этого позорища выглядит единственным солидным политиком.

Неужели кто-то не понимает, что нам опять готовят тухлый салат по рецепту 2018 года? Вы включите телек — и там будет хрипеть Шнур, закатывать глаза Валерия, голосить какая-нибудь Бузова, а Жириновский станет обзывать их всех проститутками и черной грязью. Кандидаты от «Единой России» на этом фоне будут рассказывать про свои «реальные дела», социальные проекты и пообещают увеличить пенсии.

Еще раз — для тех, кто не понял. Этих «артистов» выдвигают с единственной целью: чтобы снять с выборов оппозицию и заменить ее крикливыми клоунами. Шнур же вчера так и объяснил свое выдвижение: «Со мной будет ярче и интереснее».

Ну а зачем это надо шнурам и валериям? Ответ очевиден: денег много не бывает. «В России просто мало кто понимает простую вещь: денег не нужно бояться, их нужно пытаться зарабатывать», — объяснил вам недавно кандидат в депутаты Сергей Шнуров. Чего непонятного? Зарабатывают, как умеют.

А вы, друзья, — не ведитесь.

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