Андрей Нечаев: Банки не слушаются указов

Попытка вернуться к практике Госплана и приказом заставить банки кредитовать экономику, бизнес — инвестировать, а ВВП — расти быстрее мирового темпа, не приносят результата. Так, банки де-факто отказываются наращивать выдачу кредитов реальному сектору.

По итогам января 2020-го портфель займов юрлицам в банковской системе вырос на 0,2%. И эта скромная цифра связана лишь с ростом курса доллара. При исключении курсового фактора объем кредитования сократился на 0,2%, говорится в обзоре Центробанка.

С сентября 2019-го бизнес не получил от банков новых инвестиций: портфель кредитов сократился с 34,08 до 33,77 трлн рублей, а его нынешний размер ниже, чем в феврале 2016-го (34,09 трлн рублей).

При этом деньги в банковской систем есть. Так, за 12 месяцев граждане принесли во вклады 2,43 трлн рублей, доведя их объем до рекордных 30 трлн рублей.

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