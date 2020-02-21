Алексей Макаркин о Шнуре в Партии роста

Когда я в первый раз услышал, что Сергей Шнуров вошел в Партию роста, то подумал, что это питерская история, связанная с Оксаной Дмитриевой. Такое развитие событий выглядело бы более логично и понятно для лидера группы «Ленинград». Но выяснилось, что Шнура прочат на первое место в федеральном партийном списке на выборах в Госдуму – хотя до них еще полтора года, и еще многое может поменяться. Тем более что выгоды от включения Шнура в список не очевидны. В отличие от проектируемой экологической партии «Зеленая альтернатива», в которую собираются включить Васю Ложкина (художника Алексея Куделина), Партия роста уже имеет свой имидж за счет участия в выборах 2016 и 2018 годов – и он плохо совместим со сценическим образом Шнура.

Кроме того, российские избиратели обычно голосуют за тех, кто предлагает политические и социально-экономические идеи и способен их внятно и технологично объяснить – а Шнур от этого далек. Для эпатажа у россиян уже в течение трех десятилетий есть политик-шоумен Жириновский; других не надо. Когда Леонид Якубович баллотировался в Госдуму в далеком 1995 году по списку экологистов, то за эту партию проголосовали 1,39% избирателей – незначительная часть аудитории «Поля чудес». К тому же как начинающий политик Шнур выглядит весьма осторожным, не желающим совершить ошибку, что неудивительно – политика для него дело новое и вряд ли когда-нибудь станет для него основным. Но политик-артист для того, чтобы получить какие-то шансы на успех, должен быть «отвязанным».

Год назад Сергей Шнуров неожиданно вошел в состав общественного совета при комитете Госдумы по культуре - занятно, что одновременно с митрополитом Тихоном (Шевкуновым). Такое происходило уже не раз – бунтарь интегрируется в состав истеблишмента. Он может сохранить популярность как артист, но куда менее интересен в качестве общественного деятеля – люди разделяют эти разные ипостаси.

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