Сделка США и талибов по сокращению насилия начнется сегодня вечером

Семидневный период по сокращению насилия в Афганистане начнется сегодня вечером. Это будет отсчет времени до подписания в Катаре 29 февраля мирного соглашения, которое даст возможность США начать вывод войск. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника Госдепартамента США.

Ранее о мирном соглашении высказывался Госсекретарь США Майк Помпео. Он заявлял, что вскоре после подписания документа в Катаре «начнутся внутриафганские переговоры, которые будут основаны на этом фундаментальном шаге по достижению всеобъемлющего и постоянного прекращения огня и созданию будущей политической дорожной карты для Афганистана».

Однако не ясно, кто будет представлять правительство Афганистана на внутренних переговорах. Ранее на этой неделе афганская избирательная комиссия объявила президентом Ашрафа Гани. Но его соперники быстро осудили эту победу, а талибы отказались разговаривать с правительством Гани.

Талибы также выступили с заявлением о сделке по сокращению насилия. «Обе стороны теперь смогут создать подходящую ситуацию в области безопасности до даты подписания соглашения, направить приглашения высокопоставленным представителям многих стран и организаций для участия в церемонии подписания, принять меры для освобождения заключенных, создать путь для внутриафганских переговоров с различными политическими партиями страны и, наконец, заложить основу для мира по всей стране с выводом всех иностранных сил», — говорится в заявлении движения «Талибан»*.

*«Талибан» — движение признано террористическим и запрещено на территории России.