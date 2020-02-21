Лукашенко оценил потери от налогового маневра России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил потери страны от уменьшения в России экспортной пошлины на нефть в $420-430 млн. Об этом он заявил на встрече с послом Белоруссии в Москве Владимиром Семашко, передает БелТА.

«После переговоров с Путиным и его предложения мы посчитаем сейчас. Это же простой счет - наши потери от уменьшения таможенной пошлины по нефти. И к уровню этого года, при 24 млн т — это примерно $420-430 млн, которые мы теряем. Путин предложил, что эти деньги они Беларуси компенсируют. Он признал, что это справедливо», — сказал Лукашенко.

Он при этом сослался на заявление Владимира Путина, что компенсация будет произведена за счет российских компаний.