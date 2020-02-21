Певица Валерия с мужем и продюсером задумались о создании партии

Алла Перфилова, выступающая под псевдонимом Валерия, готова пойти в политику и создать партию «Сильные женщины». Об этом «Фонтанке» сообщил ее муж и продюсер Иосиф Пригожин.

«Сегодня ничего Валерии не мешает создать партию «Сильные женщины». Думаем удивить вас этим к 2021 году. Здесь вопрос идет о правах женщин. Борьба против насилия в семье. Есть мужчины, готовые поддерживать женщин в их желании сделать нашу страну лучше. России нужен этот баланс», — сказал Пригожин.

Он уточнил, что в Думе Валерия будет союзницей депутата Оксаны Пушкиной, которая пытается добиться принятия закона о домашнем насилии. Продюсер отметил, что «ни с какими кураторами ничего подобного пока не обсуждали». «Но такие мысли у нас есть», — отметил он.