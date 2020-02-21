В Кремле исключили возможность международного расследования в России убийства Немцова

В России не могут проводиться международные расследования, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, насколько Владимир Путин считает правильным проводить расследование убийства Бориса Немцова со стороны ОБСЕ. Ранее организация представила доклад о преступлении.

Как передает «КоммерсантЪ», по словам Пескова, на территории страны могут работать только российские следственные органы. «У нас есть наше законодательство. По нашему законодательству расследованием занимаются следственные органы России. И никакие международные расследования на территории РФ проводиться не могут и не должны», — сказал Песков.

Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года в центре Москвы.