Лукашенко назвал «справедливую цену» за российский газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что так как по словам главы «Роснефти» Игоря Сечина в Европе российский газ стоит меньше $110 за тысячу кубометров, то для Белоруссии он должен обходиться порядка $90. Об этом сообщает «БелТА».

«Это там — в Европе — на биржах. Значит, у нас он в районе до $90. Если брать мировую цену, — сказал Лукашенко. — Да, там есть длительные, еще какие-то контракты. Но ведь долгосрочные контракты по газу всегда привязываются к цене на нефть. И коль произошло падение цены на нефть, значит, произошло падение цены на природный газ. Поэтому $127 — сегодня уже в мире такой цены нет», — сказал лидер Белоруссии.

По итогам переговоров Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным 7 февраля в Сочи была озвучена базовая цена российского газа для Белоруссии в $127 за тысячу кубометров при поставках в марте-декабре 2020 года.