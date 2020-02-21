В пятницу, 21 февраля, в Иране проходят парламентские выборы, по итогам которых, скорее всего сторонники верховного лидера аятоллы Али Хаменеи усилят контроль над властью в стране. А это означает, что противостояние с США не ослабнет, сообщает Reuters.

При подготовке к выборам множество кандидатов были дисквалифицированы в пользу сторонников аятоллы Али Хаменеи. Совет стражей конституции Ирана удалил из борьбы 6850 умеренных консерваторов и предоставил избирателям возможность выбора в основном между жесткими и чуть более сдержанными кандидатами. В четверг Минфин США ввел санкции против членов Совета стражей конституции и его комитета по надзору за выборами из-за запретов для кандидатов.

Иранское телевидение, призывая людей к голосованию, показывало очереди к избирательным участкам, расположенным, в основном, в мечетях. «Каждый голос, отправленный в урну для голосования, является ракетой в сердце Америки», - сказал Амирали Гаджизаде, глава аэрокосмического подразделения Корпуса Стражей Исламской революции Ирана. Президент Хасан Рухани призвал иранцев продемонстрировать «победу» путем высокой явки.

«Голосование — это религиозная обязанность, которая также гарантирует национальные интересы Ирана», — сказал аятолла Али Хаменеи.

Многие иранцы, принимавшие участие в крупных акциях протеста в ноябре, требовали от своих лидеров сосредоточиться на экономике и борьбе с коррупцией. Также народное возмущение вызвала ситуация со сбитым в январе пассажирским самолетом, так как Тегеран несколько дней не признавал свою вину.