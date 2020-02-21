Туроператоры просят правительство компенсировать убытки от коронавируса

Рассмотреть возможность компенсации убытков, возникших из-за вспышки коронавируса в Китае, Ассоциация туроператоров попросила премьер-министра России Михаила Мишустина. Экстренная эвакуация туристов и прекращение программ обошлось компаниям, работающим в сфере выездного туризма примерно в 450 млн руб., в сфере въездного — в 140 млн руб., сообщают «Ведомости».

Компаниям пришлось вывезти за 10 дней всех российских туристов из Китая за свой счет, а также прекратить продажи по популярному китайскому направлению.

Ассоциация напоминает об обещанных Минтрансом компенсациях авиакомпаниям из-за прекращения сообщения с Китаем. «Полагаем, что туризм также является одной из отраслей, понесшей колоссальные убытки от ситуации, связанной с коронавирусом», — говорится в обращении к Мишустину. Туроператоры просят компенсировать им лишь прямые убытки от форс-мажорной ситуации без учета недополученных доходов.