Глава по ЦИК пообещала допустить наблюдателей от партий на голосование по Конституции

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что на голосовании по поправкам в Конституцию не будет «никаких отворотов» от партий и общественных движений.

«Что касается ограничений, ограничение только одно — помещение, где будет проходить голосование, не бесконечно, количество разного рода людей, исполняющих разные функции, должно быть таким, чтобы оно не мешало процедуре проведения голосования», — отметила Памфилова, добавив, что ее «единственное желание», чтобы наблюдатели были «подготовлены, прошли минимум обучения», передает ТАСС.

По словам сопредседателя рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, главы комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, Павла Крашенинникова, порядок голосования будет обсуждаться на заседании комитета 27 февраля, там же будет определена и дата голосования.