В Германии проходят антирасистские акции после убийства в Ханау

Тысячи жителей Германии вышли на пикеты в поддержку жертв расистских расстрелов. Акции проходят после того, как в Ханау, пригороде Франкфурта-на-Майне, 19 февраля немец застрелил девять человек из-за того, что те были выходцами из других стран, пишет Associated Press.

Атака произошла на фоне растущей обеспокоенности по поводу крайне правого экстремизма, который проявлялся в предыдущих случаях массовых убийств, а также в появлении антимигрантской партии «Альтернатива для Германии».

«Один человек совершил стрельбу в Ханау, вот как это выглядит, но многие снабжали его «боеприпасами», и «Альтернатива для Германии» к ним определенно принадлежит», — заявил секретарь Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбейл.

«Альтернатива для Германии» уже находятся под пристальным вниманием немецкой разведки, хотя и отклоняет ответственность за нападения крайне правых, включая антисемитское нападение на синагогу и убийство регионального политика в прошлом году.