Владимир Гельман о позитивном эффекте коронавируса

То есть, в любви к Китаю как таковой ничего плохого нет - даром, что большинство россиян про Китай почти ничего не знает. Но объектом синофилии в России является не столько реальный Китай, сколько существующие в головах россиян воображаемые образы, навеянные готовностью "дружить против Запада" с кем угодно. Характерно, что синофилия редко проявляется в активной форме - мы нечасто сталкиваемся с теми россиянами, кто хотел бы, чтобы их дети вступили в брак с китайцем/китаянкой. Те, кто проявляют к Китаю активный интерес, делают это по большей части по прагматическим соображениям, а не по любви.



Российскую синофилию, скорее, можно сравнить с пустыми и бесплодными мечтаниями не слишком умной одинокой женщины пост-бальзаковского возраста. Представим себе амбициозную соседку Р. со следами былой красоты на лице, которая в силу своего высокого самомнения и стремления навязывать свою позицию окружающим растеряла былых поклонников. Давний роман с партнером Е. угас, она ему надоела своими обидами и претензиями, Е. не до нее, хотя время от времени он и заходит в принадлежащее Р. кафе на первом этаже за испеченными ею пирожками. Его друг А., в которого Р. была некогда безуспешно влюблена, с Р. вообще считаться не хочет, пирожков ее не ест и заодно Е. уговаривает поменьше с ней общаться, угрожая санкциями. В довершение всех бед соседка У. этажом ниже, которую Р. вообще никогда не воспринимала всерьез, назло Р. закрутила роман с Е., да еще и за пирожки не платит... Р. отомстила У. по полной программе, показав всем соседям свою крутизну: забралась к У. в квартиру, отобрала у нее украшения, которые сама некогда подарила, а заодно наблевала во всех углах и выпустила на ее кухню пару тараканов (которые вскорости приползут к самой Р.). Но отношений с Е. эти разборки не улучшат, а оставаться одной совсем тоскливо. И тут Р. вспоминает о соседе К., на которого она долгое время и внимания не обращала, а он разбогател, приоделся и выглядит мужчиной хоть куда. Такого можно и пирожками бесплатно угостить, лишь бы так, чтобы Е. позавидовал. Сам К. не слишком обращает внимание на Р., у него свои заботы, деловые разборки с А., да и пирожками от Р. он интересуется между прочим, предпочитая столоваться у самых разных соседок. Что остается в такой ситуации Р.? Вздыхать об упущенных шансах с Е., лелеять образ желанного К. и мечтать-мечтать-мечтать о том, как однажды они с К. пройдутся за ручку по улице на глазах соседей, как она, поравнявшись с Е., высунет язык и скорчит рожу былому поклоннику и заодно еще и А. пару слов выскажет (а в сторону У. так даже и не посмотрит), а потом К. при всех ее расцелует, посадит в роскошный автомобиль и увезет в светлое будущее. Но ничего этого на самом деле не будет. Р. так и останется стареть одна, презираемая всеми соседями (и прежде всего К., который поживится за ее счет и в итоге бросит) и никому не нужная...

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