Путин предложил компенсировать Белоруссии потери из-за снижения таможенных пошлин на нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о предложенной президентом России Владимиром Путиным компенсации за уменьшение таможенной пошлины при поставках нефти. Об этом сообщает БелТА.

По словам белорусского лидера, ему по телефону от Путина поступило «неожиданное предложение».

«Владимир Путин предложил формулу посчитать, сколько мы от уменьшения таможенной пошлины в 2020 году потеряем к уровню прошлого года, — пояснил Лукашенко. — Если мы получали в прошлом году от пошлины $1 млрд, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины (она же все время снижается) получим $700 млн. Он сказал: мы $300 млн компенсируем. В том числе за счет премий компаниям».

По словам президента Белоруссии «это хоть какой-то путь к развязке споров», так как «Россия готова нам сохранить финансовый уровень по нефти прошлого года».

Александр Лукашенко отметил, что расчеты поручено провести премьер-министру, чтобы было «достигнуто соглашение по дальнейшей работе в данной сфере».