Руководителя фонда «Общественный вердикт» оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Тверской суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей директора фонда «Общественный вердикт» Наталью Таубину по статье о нарушении закона об иностранных агентах. Как сообщает «МБХ медиа», протокол на нее составили за отсутствие маркировки иноагента в YouTube-канале организации.

Фонд «Общественный вердикт» внесли в реестр иностранных агентов в 2014 году.

«Медиазона» напоминает, что осенью 2019 года Таубину и саму организацию оштрафовали на 650 тыс. руб. Тогда поводом стало отсутствие маркировки на сайте фонда.

Тремя годам ранее суд вернул Минюсту протокол о непредставлении отчета «иностранного агента». В итоге административное дело по 19.7.5-2 КоАП прекратили. Тверской суд Москвы также штрафовал организацию на 400 тыс. руб. за публикацию новостей без маркировки, но вышестоящая инстанция штраф отменила.