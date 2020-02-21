В Брянске из-за коронавируса в карантин попали 13 пассажиров поезда «Киев-Москва»

В Брянской области сняли с поезда китаянку с подозрением на коронавирус, вместе с ней в карантин поместили ее попутчиков.

Как сообщает местный телеканал «Городской», женщина ехала из Киева в Москву, у нее обнаружили высокую температуру. Известно, что в последние дни китаянка на родине не была. Через Брянскую область она направлялась в Москву из Киева, куда незадолго до этого приехала из российской столицы.

Ее поместили в Брянскую инфекционную больницу. Ехавших с ней в одном вагоне 13 человек госпитализировали в другую горбольницу. Пока ни у одного из них нет симптомов вирусной инфекции.