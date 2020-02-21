«Правовая инициатива» требует наказать полицейских, причастных к публикации видео, из-за которого убили жительницу Ингушетии

Адвокаты проекта «Правовая инициатива» требуют от СК расследовать, как попала в интернет оперативная съемка задержания главы местной группировки, члены которой соблазняли и шантажировали замужних женщин. 7 февраля жительницу Ингушетии зарезал брат, за то, что она была на этом видео и опозорила семью, сообщает «Новая газета».

Адвокаты требуют возбудить в отношении полицейских, допустивших публикацию оперативной съемки с персональными данными, уголовное дело о халатности, повлекшей смерть человека и о нарушении неприкосновенности частной жизни, совершенное с использованием служебного положение.

На видео, помимо убитой, была и еще одна девушка, назвавшая полиции личные данные. Она также находится под угрозой «убийства чести». Адвокаты требуют установить ее местонахождение и принять меры государственной защиты.