Собянин рассказал о рейдах по поиску прибывших из Китая

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что полицейские и медики проводят совместные рейды в поисках людей, прилетевших из Китая. Одной из задач в борьбе с распространением коронавируса он назвал выявление граждан КНР, России и любых других стран, прилетевших из Китая в Москву до введения сплошного контроля на границах.

«В этих целях сотрудники полиции и медики проводят рейды по местам их возможного проживания (гостиницы, общежития, частные квартиры). Кроме того, мониторинг прибывших из Китая ведут сотрудники метрополитена, «Мосгортранса» совместно с правоохранительными органами и медиками скорой помощи», — пишет Собянин на своем сайте.

В ходе проверок тем, кто недавно прибыл из Китая, выдаются постановления о двухнедельной изоляции по месту жительства. Таких документов выдано порядка 2,5 тыс. Соблюдение режима постоянно контролируется, в том числе с помощью автоматизированных систем распознавания лиц и других технических мер. Так, власти с помощью камер следили за тем, чтобы соседка госпитализированной девушки не выходила из квартиры. После того, как она нарушила запрет, встретившись со своим знакомым, медики нашли его и взяли у него анализы.